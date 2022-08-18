Van haber | Edremit Belediyesi 18 Bin Kişilik Aşure Dağıttı

Edinilen Van gelişmesine göre Edremit Belediyesi her yıl düzenlediği geleneksel aşure hayırlarında bu yıl 6 ayrı merkezde toplam 18 bin kişilik aşure dağıttı.

Edremit Belediyesi her yıl düzenlediği geleneksel aşure hayırlarında bu yıl 6 ayrı merkezde toplam 18 bin kişilik aşure dağıttı.

Edremit Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure hayırları bu yıl ilçe merkezi ile birlikte toplam 6 noktada gerçekleştirildi.

Edremit Belediye önünde, Altınoluk, Güre Zeytinli ve Kadıköy Mahallesi'nde ayrı ayrı düzenlenen aşure hayırları Akçay Mahallesi'nde sona erdi. 6 ayrı noktada toplam 18 bin kişilik aşure halka ikram edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da kazanların başına geçerek aşure dağıttı. Başkan Arslan, "Yüzyıllar önce Kebela çölünde yaşanan acı olayları andığımız yas ve matem oruçlarının ardından aşure hayırlarımızı yaptık. Gelip katılan hayrımıza ortak olan hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.