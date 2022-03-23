İPEKYOLU, VAN (İHA) - " Van Gölü'nün Sırları" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

VAN Van'ın İpekyolu Belediyesi, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan'ın " Van Gölü'nün Sırları" adlı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

İpekyolu Belediyesi, 'İpekyolu Sizin İçin Var' sloganıyla Van Gölü'nün sırlarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İpekyolu Belediyesi tarafından kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerlerine katkı sağlanması ve kent ekonomisinin canlandırılması amacıyla 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen ' Van Shopping Fest' alışveriş festivali kapsamında bir sergi düzenlendi.

Atatürk Sanat Galerisi salonunda açılan sergide, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan'ın imzasını taşıyan Van Gölü temalı fotoğraflar sergilendi. Serginin açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından gerçekleştirildi.

"Van Gölü'nün derinliklerinde olan tarihi sırların çok azını keşfettik"

Açılışta konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nün sadece Vanlılara ait olmadığını söyledi. Ecdattan kalan Van Gölü'nün gelecek nesillere masmavi bırakılması gerektiğinin altını çizen Vali Bilmez, "Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak en başta bizlerin görevidir. Bizim yanı sıra, tüm yöre halkının görevidir. Van Gölü'nün derinliklerinde olan tarihi sırların çok azını keşfettik. Hep birlikte göle sahip çıkmamız lazım. Göle akan atık suların, evsel atıkların önüne geçmemiz lazım. Diğer taraftan kirletilen sahilleri temizlememiz lazım. En önemlisi ise çocuklarımızı Van Gölü'ne sahip olma noktasında ciddi bir şekilde eğitmemiz gerekiyor" dedi.

Van Gölü'ne ilişkin çok sayıda çalışma yaptığını ifade eden Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ise "Türkiye'de 5 dilde hazırlanan 'Van Gölü'nün Sırları' belgesel filmini çektik. Ardından yine aynı isimle bir kitap hazırladık. Van Gölü'yle ilgili çalışmalara özen gösterdik. Van Gölü'ne gelmeye ve tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, sergi alanını gezdi.