Van Filistin'e Destek Platformu İsrail'in saldırılarını protesto etti

Van Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla kefenli gösteri yaptı.

Filistin'de yaşanan dramı yeni yılın ilk saatlerinde de gündemde tutmak isteyen platform tarafından bir drama gösterisi yapıldı. Programa katılan vatandaşlar Gazze'de sivillerin öldürülmesini kefen giyerek protesto etti.

Gösteri sonrası basın açıklamasını okuyan Nurullah Arvas, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Arvas, "Gazze'nin üstüne yeni yılın ilk saatinde şu anda ölüm yağıyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 9 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere can kaybı 22 bini geçti ve on binlerce insan bombaların enkazı altında kalmış durumda. Gazze'de zulüm olağan hale geldi ve dünya bomba seslerinin arasında noeli kutlarken zulüm normalleştirilmektedir. Ama bizler de dahil yeryüzünün halkları susmuyor, susmayacak ve yeni yıl kutlamaları yerine, tarihin ve insanlığın kara lekesi olan İsrail'in yanında yer almak yerine direnişin yanında bir tercih kullanarak izzetli mazlum Filistin halkının yanında yer almış olacak" dedi. - VAN