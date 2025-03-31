Van Emniyeti 15 Günde 333 Suçlu Yakaladı
Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 16-30 Mart tarihleri arasında yürütülen suçla mücadele çalışmalarında 333 aranan şahsı yakaladığını ve 88 kişinin tutuklandığını açıkladı. Narkotik, terör ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
(VAN)- Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçlularla mücadele kapsamında 15 günlük verileri açıkladı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; aranması bulunan 333 şahıs yakalanmış, 195 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 88 şahıs tutuklanmıştır" denildi.
Van Emniyet Müdürlüğü, 16-30 Mart tarihleri arasında il genelinde suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları açıkladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 36 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.
Asayiş Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; aranması bulunan 333 şahıs yakalanmış, 195 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 88 şahıs tutuklanmıştır. 1 adet silah, 1 adet tüfek ve 4 adet fişek, 1 adet televizyon, 1 adet askı aparatı, 1 adet deri mont, 1 adet çanta ve 2 adet su tankı, ele geçirilmiştir.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 50 kilogram 789 gram metamfetamin, 1 kilo skunk ve 1 kilo kokain maddesi ele geçirilmiştir. 9 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek suçundan yasal işlem yapılmıştır.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 10 olay kapsamında 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 776 paket sigara, 635 litre akaryakıt, 466 adet ilaç (botoks), 185 adet cep telefonu, 164 adet puro, 86 adet elektronik sigara, 9 adet elektronik sigara likiti, 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet sim kart, 1 adet modem, 1 adet kulakiçi kulaklık, 1 adet mini kamera (kopya düzeneğine bağlı) ele geçirilmiştir.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 14 organizatör şahsa adli işlem yapılmış, 6 organizatör şahıs tutuklanmıştır."