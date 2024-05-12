Van Emniyet Müdürlüğü Anneler Günü'nde Yaşlı Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri Anneler Günü nedeniyle yaşı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan anneleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs Anneler Günü olması münasebetiyle ilimiz Edremit ilçesinde bulunan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek, Anneler Günü kutlanmıştır. Yaşlılarımıza sağlıklı ömürler dileriz" denildi. - VAN