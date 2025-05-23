Van'dan gelen şehit ve gezi yakınları Bursa'ya hayran kaldı

Van'dan gelen şehit ve gezi yakınları Bursa'ya hayran kaldı
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İçişleri Bakanlığı himayelerinde düzenlenen 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' çerçevesinde Van'dan gelen şehit ve gazi yakınları Bursa'da ağırlandı.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde düzenlenen 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' çerçevesinde Van'dan gelen şehit ve gazi yakınları Bursa'da ağırlandı.

Tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve eşsiz doğasıyla ulu şehir Bursa'da, Van'dan gelen şehit ve gazi yakınlarıyla gönül köprüsü kuruldu. Tophane'den Ulu Cami'ye, Cumalıkızık'tan Hanlar Bölgesi'ne uzanan bu anlamlı yolculukta Bursa'nın manevi ve kültürel mirası yerlere aileler hayran kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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