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Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen bir programla anıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen bir programla anıldı.

4 ve 5 Şubat 2020 tarihlerinde Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinin 5. yılı dolayısıyla Çatak Merkez Camisi'nde anma programı düzenlendi. Şehitler için düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okutuldu.

Program sonunda, Kızılay Van Şube Başkanlığı tarafından cami önünde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Anma etkinliği, Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğretmenevinde düzenlenen yemekle sona erdi.

Programa; Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur ve şehit yakınları katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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