Van'da çığ felaketinde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki Gülnaz Bitik'in cenazesi, yapılan törenin ardından toprağa verildi. Bitik, düşen çığın altında kalmış ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden 61 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.

Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Gülnaz Bitik, dün sabah saatlerinde düşen çığın altında kalmış, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarılarak Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Gülnaz Bitik'in cenazesi, bugün hastaneden alınarak Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Bitik'in cenazesi, Çatak ilçe mezarlığında dualarla defnedildi.

Cenaze törenine Bitik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
