Van'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Arasında Hadis ve Süre Ezberleme Yarışması Yapıldı
Van'ın İpekyolu ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen 'Hadis ve süre' ezberleme yarışmasının bölge finali yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 cami ve kurs birincisi öğrencinin katıldığı yarışma, beş farklı merkezde eş zamanlı olarak yapıldı. Mahalle birincilerine ödüller verilecek.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında 'Hadis ve süre' ezberleme yarışması bölge finali gerçekleştirildi.

İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arası 'Hadis ve süre' ezberleme yarışmasının mahalle bazlı bölge finali yoğun katılım ve büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 cami ve kurs birincisi öğrencinin katıldığı yarışma, beş farklı merkezde eş zamanlı olarak yapıldı. İpekyolu İlçe Müftülüğü Mescidi, Yukarı Norşin Camii, Behiye Şavur Camii, Sabah Şavur Camii ve Mehmet Eryiğit Camiinde gerçekleştirilen yarışmalarda beş ayrı komisyon görev aldı. Yarışma sonucunda her mahallenin birincisine bin TL, ikincisine 750 TL, üçüncüsüne ise 500 TL ödül takdim edilecek. Mahalle birincileri ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan ilçe finalinde bilgi ve ezberlerini sergileyecek.

Program kapsamında İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, yarışmaların yapıldığı camileri ziyaret ederek görevli komisyon üyeleriyle görüştü ve öğrencilere başarılar diledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
