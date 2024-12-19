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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 143 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 143 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Van'ın Tuşba ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 143 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

(VAN) - Van'ın Tuşba ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 143 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri iş birliğinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyona dair Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Tuşba ilçesinde bir araç içerisinde yapılan aramada; 143 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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