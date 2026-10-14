Van'da tamirci Deniz, alınmayan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor

Van'da 55 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Muhittin Deniz, tamir sonrası müşteriler tarafından alınmayan veya çöpe atılan ayakkabıları yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

İpekyolu ilçesinde küçük dükkanında mesleğini sürdüren ve çocuk yaşta başladığı ayakkabı tamirciliğiyle 10 nüfuslu ailesinin geçimini sağlayan 72 yaşındaki Muhittin Deniz, yıllardır ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Kullanılmayacak durumda olan ayakkabıları onararak yeniden giyilebilir hale getiren Deniz, bu ayakkabıları maddi durumu yetersiz olan vatandaşların alabilmesi için tezgahına bırakıyor.

İhtiyaç sahiplerinin incinmemesi için farklı bir yöntem uyguladığını anlatan Deniz, ayakkabıların üzerine "Satılıktır" yazılı kağıt bıraktığını belirtti. Böylece ayakkabı almak isteyenlerin kendilerini rahatça ifade edebildiğini dile getiren Deniz, ihtiyaç sahiplerinin gelip ayakkabıları ücretsiz alabileceklerini söyledi.

"Eskiden sevinerek götürüyorlardı"

İHA muhabirine konuşan ayakkabı tamircisi Muhittin Deniz, tamir ettiği ancak müşterileri tarafından alınmayan ya da atılan ayakkabıları ihtiyaç sahipleri için yenilediğini belirtti. Deniz, "Tamir ettiğim bu ayakkabıları tezgaha bırakıyorum. İhtiyaç sahipleri için bırakıyorum ama maalesef gelip alan yok. Eskiden beri bunu yaparım. Önceleri bu ayakkabıları sevinerek götürüyorlardı. Şimdilerde ise 'Ben bunu nasıl giyerim, bunu başkası giymiş' diyorlar. Oysa ben ayakkabıların her türlü bakımını yapıyorum. Ardından gelip götürsünler diye tezgaha bırakıyorum ama alan olmuyor" dedi.

İhtiyaç sahipleri rencide olmasın diye 'satılık' yazıyor

Yardım etmek istediği kişilerin kendilerini mahcup hissetmemesi için ayakkabıların üzerine "Satılıktır" yazdığını ifade eden Deniz, "Durumu iyi olmayan vatandaşlar gelip soruyor. Ben de kendilerine 'Al, götür' diyorum. Para almıyorum, ücretsiz veriyorum. Amacım ihtiyaç sahiplerinin ayakkabı ihtiyacını karşılamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı