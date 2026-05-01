Van'da Sumud Filosu'na yapılan saldırı kınandı

Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik müdahale, Van'da protesto edildi.

Van Filistin'e Destek Platformu tarafından Gazze'deki ablukayı kırmak ve soykırımı durdurmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na sapılan müdahaleyi kınamak için basın açıklaması düzenlendi. Cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasını Dönem Sözcüsü Ahmet Faruk Çevik okudu. Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını ifade eden Çevik, "Bu saldırı sadece gemilere değil; vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak, tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir. Bugün Akdeniz'in dalgaları, sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu, mücadeleyi taşıyor. Çok sayıda gemi ve tekne şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ediyor. Onlarcası daha yola çıkmayı bekliyor. Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldular. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak. Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
