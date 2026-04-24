Van'da Sakatatçılar, Satışların Düşmesinden Dert Yandı: Bu Sene Yüzde 100 Düşüş Var

Haber: İshak KARA

(VAN) – Van Sakatatçılar Çarşısı'nda esnaf, vatandaşın artık sakatat dahi alamadığını, satışlarda yüzde 100'e varan düşüş olduğunu ifade etti. Çarşı esnafı Halit Gezer, "Şu an etin kilosu bin lira, ortalama bir yevmiye ile aynı fiyat. İnsanlar et yiyemiyor, sakatat yiyemiyor. İşsizlikten dolayı çok sıkıntı çekiyoruz" dedi.





Van Sakatatçılar Çarşısı'nda artan fiyatlar nedeniyle işler durma noktasına geldi. Et fiyatlarındaki yükseliş sonrası sakatata yönelen vatandaşların da artık alım yapamadığı belirtildi. Esnaf, satışların yüzde 100 düştüğünü ifade ederek yaşanan durgunluktan şikayet etti.

30 yıllık esnaf Halit Gezer, şunları söyledi:

"Çoğu insan işsiz, o yüzden bizde de işler bayağı düştü. Çok sağlıklı olmasına rağmen müşteri gelmiyor. Geçen sene işlerimiz rayına girmişti, çok güzel gidiyordu. Bu sene yüzde 100 düşüş var diyebilirim. İnsanlar artık kurbandan kurbana et yiyor diyebilirim. Şu an etin kilosu bin lira, ortalama bir yevmiye ile aynı fiyat. İnsanlar et yiyemiyor, sakatat yiyemiyor. İşsizlikten dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Biraz fiyatları aşağı çekseler iyi olur."





Kaynak: ANKA

Çarşı esnafı Ferruh Çoban ise piyasaların kötü olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:"Piyasalar kötü, hiç iç açıcı değil. Kurban Bayramı'nı bekliyoruz. Belki kurbandan sonra piyasalar oturur. Fiyatlardan dolayı kesimler durgun geçiyor. Kurban Bayramı'ndan sonra kesimler artarsa fiyatlar düzelir diye düşünüyorum. Piyasaya göre fiyatlar gayet uygun olmasına rağmen alan yok. Yeni nesil Sakatatçılar Çarşısı'na uğramıyor. Eski nesil sayesinde yaşatıyoruz. Günlük en çok tercih edilen ürünler ayak paça, ciğer ve kelle. Bir de kuzu mumbar çok talep görüyor. Dana böbrek 70 lira, dana yürek 150 lira, dana ciğer 400 lira, kelle 150 lira, ayaklar 150 lira, mumbar 100 lira, kuzu işkembe 100 lira, dana işkembe ise kilosu 100 lira."