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Rojin Kabaiş için adalet çağrısı

Rojin Kabaiş için adalet çağrısı
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Özgür Kadın Hareketi, Van'da yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması için kampüs önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada etkin soruşturma ve şeffaflık çağrısında bulunuldu.

(VAN) - Özgür Kadın Hareketi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması talebiyle üniversite kampüsü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Hakikat ortaya çıkıncaya ve adalet sağlanıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması amacıyla düzenlenen açıklamaya DEM Parti Van il ve ilçe örgütleri ile kentteki siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

"Hakikat açığa çıksın, adalet sağlansın" yazılı pankartın açıldığı açıklamada konuşan Van Kadın Platformu Sözcüsü ve TJA Aktivisti Meryema Aslan, kadın cinayetleri ile şüpheli kadın ölümlerine ilişkin soruşturmaların etkili biçimde yürütülmediğini savundu.

"DOSYADAKİ BİRÇOK SORU HALA CEVAPSIZ"

Kabaiş'in ölümünün üzerinden uzun süre geçmesine rağmen kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmadığını belirten Aslan, dosyanın hangi aşamada olduğu konusunda yeterli bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Dosyadaki birçok soru hala cevapsızdır. Teknik incelemeler, adli süreç ve soruşturmanın hangi aşamada olduğu konusunda kamuoyu yeterince bilgilendirilmemektedir. Adalet geciktikçe hakikate ulaşmak zorlaşmaktadır. Bugün Rojin için talep ettiğimiz etkin soruşturma, aslında bütün kadınlar için talep ettiğimiz yaşam hakkıdır."

Gülistan Doku'nun altı yılı aşkın süredir bulunamadığını hatırlatan Aslan, kadınların kaybolduğu veya şüpheli biçimde yaşamını yitirdiği dosyalarda delillerin zamanında toplanması, ihmallerin araştırılması ve kamu makamlarının şeffaf davranması gerektiğini ifade etti.

"YAŞAM HAKKI COĞRAFYAYA GÖRE DEĞİŞMEZ"

Rojin Kabaiş dosyasını yalnızca bireysel bir adli dosya olarak görmediklerini belirten Aslan, yaşam hakkının dile, kimliğe veya yaşanılan kente göre farklı uygulanamayacağını söyledi.

Açıklamada, Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmanın bağımsız, etkin ve şeffaf biçimde yürütülmesi, teknik ve adli incelemelerin gecikmeksizin tamamlanması, olası ihmal ve sorumlulukların araştırılması istendi.

Şüpheli kadın ölümlerinin toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele alınması ve 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere kadınların yaşam hakkını güvence altına alan hukuki mekanizmaların eksiksiz uygulanması çağrısında bulunulan açıklama, şu ifadelerle sona erdi:

"Rojin Kabaiş dosyası yalnızca Rojin'in dosyası değildir. Bu dosya, yaşam hakkı elinden alınan, kaybedilen ve sesi duyulmayan bütün kadınların dosyasıdır. Hakikat ortaya çıkıncaya, sorumlular hesap verinceye ve adalet sağlanıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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