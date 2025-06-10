Van'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 ölü

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye kaza, öğle saatlerinde Özalp - Çaldıran karayolu üzerinde bulunan Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Davut Elmas yönetiminden 06 GG 5011 plakalı motosiklet ile Sultan Şahin yönetiminde 65 LA 820 plakalı minibüsün kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motorsiklet bulunan Davut Elmas ile Emre Elmas olay yerinde öldü. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma başka bir kazanın yaşanması için cenazeler ve araçlar olay yerinden kaldırılıncaya kadar yolu ulaşıma kapattı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Özalp Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapatılan yol ulaşıma açılırken, kazayla ilgi tahkikat başlatıldı.