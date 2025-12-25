Haberler

Van'da 3. meyve şenliği düzenlendi

Van'da 3. meyve şenliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen geleneksel 3. meyve şenliği, yerli malı haftası etkinlikleri kapsamında yoğun ilgi gördü. Öğrenciler ve öğretmenler meyve tabakları ikram ederek sosyal yardımlaşma bilincini pekiştirdi.

Van'da Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen geleneksel 3. meyve şenliği yoğun ilgi gördü.

' Yerli Malı Haftası' etkinlikleri kapsamında Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki etkinlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan meyve tabakları ikram edilirken, renkli görüntüler oluştu.

Okul Müdürü Hasan Ebrem, etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladığını belirterek, "Üçüncü geleneksel meyve şenliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinlikle, Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak öğretmen, öğrenci ve tüm paydaşlarımızla bir aile olduğumuzu göstermek istedik. Öğretmenliğin sadece ders anlatmaktan ibaret olmadığını, paylaşma ve yardımlaşmanın da ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize aktarmayı hedefledik. Meyve şenliğimizi özellikle aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası ile birleştirerek öğretmenlerimizin kendi imkanlarıyla hazırladıkları meyve tabaklarını sınıflara servis etmesiyle güzel bir ortam oluştu. Bu etkinlik, öğrencilerimiz arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini de pekiştirdi. Katkı sunan tüm öğretmenlerimize ve Bendimahi ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise meyve şenliğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Okulumuzda düzenlenen Meyve Şenliği bizi çok mutlu ediyor. Yerli Malı Haftası ile birlikte kutlanan bu etkinlikte çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Kağıtlardan meyveler hazırlayıp okulumuza asıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de paylaşmayı öğreniyoruz. Başta okul müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Meyve Şenliği'ne öğretmenler, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz

Muhalefetin hedefindeki kesime böyle sahip çıktı: Onları ezdirmeyiz
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala Suriye-SDG anlaşmaya yakın

Türkiye'nin istediği oluyor! Sınır komşumuzda bir dönemin sonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Yaş farkı olay oldu
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan'dan programa damga vuran mesaj: Buna ihtiyacımız var
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti