Haberler

Van'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Başladı

Van'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında 'Bana Peygamberimi Anlat' köşesi, hat sergisi ve ilahi ekibi ile beş gün sürecek program gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilere çeşitli hediyeler veriliyor ve Peygamber Efendimizin hayatı anlatılıyor.

Van İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında Peygamber Efendimizi anlatan hat sergisi, "Bana Peygamberimi Anlat" köşesi ve din görevlilerinden oluşan ilahi ekibiyle beş gün sürecek olan etkinlik alanı oluşturuldu.

Van'ın en merkezi noktası Beşyol mevkiindeki alanı ziyaret eden vatandaşlara hat yazılı tablolar, Diyanet Dergisi ve çeşitli kitaplar hediye edildi. Bununla beraber din görevlileri tarafından "Bana Peygamberimi Anlat" köşesinde Peygamber Efendimizin hayatından kesitler anlatılmakta ve sorulara cevap verilmektedir.

Etkinlik alanını ziyaret eden İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık; sergiyi dolaştıktan sonra emeği geçen çalışanlara teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emekliye şimdiden zam göründü! İşte 3 aylık enflasyon farkı

Memur ve emekliye şimdiden zam göründü! İşte 3 aylık enflasyon farkı
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.