Van'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Başladı

Van İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında Peygamber Efendimizi anlatan hat sergisi, "Bana Peygamberimi Anlat" köşesi ve din görevlilerinden oluşan ilahi ekibiyle beş gün sürecek olan etkinlik alanı oluşturuldu.

Van'ın en merkezi noktası Beşyol mevkiindeki alanı ziyaret eden vatandaşlara hat yazılı tablolar, Diyanet Dergisi ve çeşitli kitaplar hediye edildi. Bununla beraber din görevlileri tarafından "Bana Peygamberimi Anlat" köşesinde Peygamber Efendimizin hayatından kesitler anlatılmakta ve sorulara cevap verilmektedir.

Etkinlik alanını ziyaret eden İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık; sergiyi dolaştıktan sonra emeği geçen çalışanlara teşekkür etti. - VAN