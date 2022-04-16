Van'da KYK yurtlarında iftar programı

VAN (İHA) - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, KYK merkez kız yurtlarında kalan öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi.

Van YYÜ'nde düzenlenen iftar programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Müftüsü Ömer Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Yurt Müdürleri ve gençler katıldı.

İftar saatinde yurtta bulunan gençlerle birlikte iftar yapan Vali Bilmez ve beraberindekiler, gençlere yönelik düzenlenen etkinliğe katıldılar.

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayıp musiki dinletisi ile devam eden etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Vali Bilmez, "Kendimize, ailemize ve çevremize faydalı olmak için kendimizi yetiştirmemiz gerek. En üstünümüz ve en hayırlımızın topluma faydalı işler yapan kişi olduğunu unutmayalım. Kim ki; daha fazla kişiyi fikirleriyle, insani duygularıyla kucaklıyorsa, o kadar değerlidir. Bizler bir birimizi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Farklı renklerimiz bizim zenginliğimizdir. Bize sevgi lazım ve bizim buna çok ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise evlerinden uzakta olan öğrencilere bunu hissettirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Ramazan ayının maneviyatına uygun etkinlikler yapmaya çalışacağız. Bu akşam da genç ofis ekibimiz tarafından hazırlanan 'Oratoryo' gösterimi ile gençlerimizle beraber olacağız. Ben programın hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - VAN