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Van'da Görkemli Düğün Töreninde Geline 3 Kilo Altın, Damada 12 Milyon TL Takı Takıldı

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Van'da Burukiler aşiretinin düzenlediği düğün töreninde, gelin ve damada dudak uçuklatan takılar takıldı. 7 bin kişinin katıldığı törende 100'e yakın küçükbaş hayvan kesildi.

Van'da Burukiler aşiretinin görkemli düğün töreninde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 100'e yakın küçükbaş hay Van kesildi.

Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu'nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu'nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu'nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreni, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı. 100'e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

15 kişi paraları saydı

4 saat süren takı sonunda damada 12 milyon TL nakit, geline ise 3 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 15 kişi saydı. Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü Yasin Ertaş ve Yunus Demirel, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür ettiler. Düğüne gösterilen rağbetin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna değinen Ertaş ve Demirel, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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