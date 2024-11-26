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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Tutuklama

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Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 8 organizatör tutuklandı. Jandarma, Muradiye ilçesinde bir otomobilde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

(VAN) - Van'da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda, 8 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığı yapan şahısların deşifresine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde, 17 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

Van'ın Muradiye ilçesinde ise jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 4 düzensiz göçmen yakalanırken bir organizatör tutuklandı. Yapılan aramada otomobil içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giren dört düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli H.T. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Tutuklama
Kaynak: ANKA / Yerel
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