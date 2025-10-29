Haberler

Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Güncelleme:
Van'da 29 Ekim Cumhuriyet ilanının 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet ilanının 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan tören, bugün Beşyol Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Balcı, "Tarihin en zorlu günlerinde, yurdun dört bir yanını düşman sarmışken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı özgürlük ateşi, Anadolu'nun tüm ocaklarında tüterek harlanmış ve vatan aşkıyla çarpan yüreklerden yükselen 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla dünyaya milletimizin bağımsızlık inancı haykırılmış, birlik ve beraberliği ile özgürlüğünü zaferle taçlandırmıştır. Kahraman ecdadımızın dünyaya örnek olarak göstermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinde; güneşin ve mavinin şehri Van'da da kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına her bir ferdimiz yüreklerinde vatan sevgisiyle mukaddes bildiği tüm değerler için canından geçmiştir. Binlerce şehit verdiğimiz bu topraklarda Vanlı hemşehrilerimiz, esarete ve dayatmalara hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Zeve Şehitliğimiz de bunun en anlamlı göstergesidir" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından şiirler okundu, gösteriler sunuldu. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törene Van Valisi Ozan Balcı'nın yanı sıra Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilciler ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
