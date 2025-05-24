Van'da Çocuklardan Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Van'da çocuklardan Gazzeli akranlarına destek yürüyüşü

VAN - Van İslami Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarına destek olmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde "Çocuklar Ölmesin" yazılı dövizlerle Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca, İsrail'in Gazze'de çocuklara yönelik saldırılarına dikkat çeken sloganlar atıldı.

Çocuklar, özellikle Gazze'de hayatını kaybeden yaşıtları için hem dayanışma mesajı verdi hem de kamuoyunun dikkatini Gazze'deki insani drama çekmeye çalıştı.

Programda basın açıklamasını okuyan Üveys Şahin isimli çocuk, Gazze'de kendileri gibi gülmek ve oynamak isteyen yaşıtlarının olduğunu belirtti. Gazze'deki çocukların her sabah bomba sesleriyle uyandığını ifade eden Şahin, "Onların oyuncakları paramparça, evleri yıkılmış, okulları susmuş. Biz burada huzurla yaşarken, onların yaşadığı acılar bizim içimizi yakıyor. İsrail, çocuklara bile acımayan bir zalimdir. Kundaktaki bebeklerden korkan, okul çantasını sırtında taşıyan çocukları bile hedef alan bir canavardır. Düşünün, 7 Ekim 2023'ten bu yana 20 bin 876 masum çocuk, yani bizim yaşlarımızda ki kardeşlerimiz, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti" dedi.