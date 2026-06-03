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Van'da Otomobilin Çarptığı Çoban Hayatını Kaybetti

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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir otomobilin çarptığı çoban Musa Tunç hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Sürücü avukat Ümran Kaya gözaltına alındı.

Haber: Viyan Orhan

(HAKKARİ) - Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki çoban Musa Tunç yaşamını yitirdi, 16 yaşındaki oğlu Yusuf Tunç yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Avukat Ümran Kaya'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Van'dan döndüğü belirtilen AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın kızı Avukat Ümran Kaya yönetimindeki 34 EAP 512 plakalı otomobil, Van-Gürpınar kara yolunda seyir halindeyken önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sırasında kontrolden çıkan otomobil, çoban Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Musa Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Yusuf Tunç ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından sürücü Ümran Kaya'nın, yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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