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Van semalarında hilal Ay ve Mars, tarihi camilerle aynı karede

Van semalarında hilal Ay ve Mars, tarihi camilerle aynı karede
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Van'da gün doğumu öncesinde ince hilal evresindeki Ay ile kızıl gezegen Mars, tarihi Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi camilerinin siluetiyle aynı karede buluşarak görsel bir şölen oluşturdu.

Van'da gün doğumu öncesinde ince hilal evresindeki Ay ile kızılımsı görüntüsüyle dikkat çeken Mars gezegeni, kentin tarihi camilerinin siluetiyle aynı karede buluşarak görsel bir şölen sundu.

Doğu Anadolu'nun tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan kenti Van, bu sabah erken saatlerde gökyüzü, güzel manzaralarından birine sahne oldu. Gün doğumu öncesinde gökyüzünde bir araya gelen hilal şeklindeki Ay ve kızıl gezegen Mars, Van'ın siluetini süsleyen tarihi Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi camilerle büyüleyici bir kompozisyon oluşturdu. Şafağın kızıllığı, hilalin zarafeti ve Mars'ın kendine has kızıl parıltısı, asırlık taş yapılarla birleştiğinde ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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