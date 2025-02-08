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Van'da 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Anma Programı Düzenlendi

Van'da 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Anma Programı Düzenlendi
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Van'ın Çaldıran ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği gerçekleştirildi. Programda dualar edildi ve hayatını kaybedenler için fidan dikildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Çaldıran İlçe Müftülüğü tarafından Nur Muhammed Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa İlçe Müftüsü M. Faruk Geylani, kurum amirleri, Kur'an kursu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatimlerin bağışlanmasıyla başlayan program, depremde hayatını kaybedenlerin ruhlarına duaların edilmesiyle devam etti. Programda kısa bir konuşma yapan İlçe Müftüsü M. Faruk Geylani, "6 Şubat, Türkiye için bir dönüm noktası olmuştur. Bu felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ise sabır ve metanet diliyorum. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız" dedi.

Duygulu anların yaşandığı program, depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikimi ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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