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Van'da gazi olan Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Van'da gazi olan Fırat son yolculuğuna uğurlandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde 1995 yılında terör örgütüyle çatışmada gazi olan Malul Gazi Jandarma Er Aykan Fırat, Erzincan'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 1995 yılında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Malul Gazi Jandarma Er Aykan Fırat, Erzincan'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde askerlik görevini yaptığı sırada 12 Temmuz 1995 tarihinde Van'ın Gürpınar ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada yaralanarak gazi olan Aykan Fırat için cenaze töreni düzenlendi.

Törene, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile il protokolü, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Duaların edilmesinin ardından Fırat'ın naaşı, toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Protokol üyeleri, törende Fırat'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Malul Gazi Aykan Fırat'ın vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yetkililer, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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