Özalp'de iki aile arasındaki 16 yıllık kan davasında barış sağlandı

Van'ın Özalp ilçesinde, 16 yılında çoban ücretine ilişkin çıkan tartışmayla başlayan, bir kişinin hayatını kaybettiği ve yıllarca süren kan davası, sağlanan uzlaşma ile sona erdi

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Kaşıkara (Devzer) Mahallesi'nde 16 yıl önce Gülmehmet Şahinerol'un ölümüyle Şahinerol ve Uyanıker aileleri arasında başlayan kan davası, kanaat önderi İsmail Hakkı Kadirhanoğulları, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu sona erdi. Özalp ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde Mescidi Aksa Camii'nde düzenlenen barış merasimine Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut ve çok sayıda kanaat önderi katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan barış töreninde günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından dualar okunup Şahinerol ve Uyanıker ailesinin mensupları Kuran'ın Kerim'in altından geçerek birbirlerinin elini sıkıp barıştı. Şahinerol ve Uyanıker aileleri, Özalp'te düzenlenen barış merasiminin ardından Van kent merkezinde bir düğün salonunda verilen büyük barış yemeğinde aynı sofrada buluştu. Barış töreni sırasında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Olay, 2009 yılında köydeki hayvanların bakımı için görev yapacak çobanın tutulması üzerine çıkan kavga bir kişi hayatını kaybetmişti. - VAN