Van'da 112 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

(VAN) - Van İl Emniyet Müdürlüğü, Başkale ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 112 kilo 760 gram ve 21 kilo 700 gram olmak üzere iki farklı tür uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ayrı adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve dağıtımının yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 112 kilo 760 gram skunk, 21 kilo 700 gram toz esrar ile 1 hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.