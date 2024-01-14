Van Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ve Hasta Kurtarma Çalışmalarını Sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından hasta kurtarma ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geceden itibaren etkili olan kar yağışı, ekipleri harekete geçirdi. Önceden tüm tedbirlerini alan karla mücadele ekipleri, kent genelinde 618 personel ve 390 araçla çalışma yapıyor. Bir yandan kar çalışması yürüten ekipler, bir yandan da hasta kurtarma çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda ekipler, Bahçesaray, Çatak ve Muradiye ilçelerinde hasta kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Bahçesaray ilçesinde yoğun kar sonrası yolu kapanan Çatbayır Mahallesi'nde kalp krizi geçiren Muhtar Eyüp Kayan (42), büyükşehir belediyesi ekiplerinin yolu açmasıyla sağlık görevlileri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi'nde ise rahatsızlanan doğum hastası Figen Akbaş isimli kadının imdadına da karla mücadele ekipleri yetişti. Kısa surede yolu açan ekipler, 112 sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Muradiye ilçesi Beydağı Mahallesi'nde ise hasta kurtarmaya giden ambulans kardan dolayı kayarak yoldan çıktı. Ekiplere haber verilmesi üzerine kısa sürede kurtarılan ambulans, yoluna devam etti.

Ayrıca yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 330 mahalle ve 341 mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. - VAN