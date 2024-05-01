Bahçesaray - Gevaş yolu hala kapalı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla yol açmaya çalışıyor

İSHAK KARA

(VAN) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 ay önce kar yağışı nedeniyle kapanan Bahçesaray - Gevaş yolu hala açılmayı bekliyor. İlçe sakinleri ellerine aldıkları kazma, kürek ve el arabalarıyla kapalı olan eski yollarını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Murat Yaşa, kapalı olan yol nedeniyle Bitlis- Hizan yolunu kullanmak zorunda kaldıklarını ve 4 saatte Van'a gidebildiklerini söyledi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kapalı olan kara yolunda ekiplerin gelmemesi nedeniyle vatandaşlar kazma ve küreklerle yol açmaya çalıştı.

Vatandaş Murat Yaşa, "Yolumuzu kendi imkanlarımızla açıyoruz. 2019 yılında bütün Türkiye'de buna şahittir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bahçesaray yoluna tünel yapacağız diye bize söz verdi ve yapmadılar. Bu sene 31 Mart yerel seçim öncesi yolunuzu açacağız diye tekrar söz verdi. Bakın Mayıs ayına giriyoruz halen Van- Bahçesaray yolu kapalı. Ulaşım olan Hizan- Van arası 4 saat yol gidiyoruz. Dünya kadar masraf oluyor. Bizler kendi imkanlarımızla Van-Gevaş arası 1 saatlik patika yolunu açıyoruz."