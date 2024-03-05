Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar anıldı

Çankırı'da, 25 yıl önce dönemin valisi Ayhan Çevik'e yönelik düzenlenenen bombalı saldırıda şehit olanlar, olayın yıldönümünde anıldı.

Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi. Olayın gerçekleştirildiği sokakta düzenlenen anma törenine Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz ile kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törendesaldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen dualarla anıldı. - ÇANKIRI