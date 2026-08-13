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Büyük Taarruz Zafer Haftası: Kocatepe'ye Davet

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Afyonkarahisar Valiliği, 25-30 Ağustos'ta düzenlenecek Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinliklerine vatandaşları davet etti. 104. yıl dönümünde Kocatepe ve Zafer Yürüyüşü'yle tarihi mirasın yaşatılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar Valiliği, 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları Kocatepe'ye ve Zafer Yürüyüşü'ne davet etti.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den yükselen iradenin yalnızca bir askeri harekatın değil, bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı Büyük Taarruz'un başlangıcı olduğu vurgulandı.

Afyonkarahisar'ın bu büyük destanın yalnızca tanığı olmadığı belirtilen açıklamada, kentin Büyük Taarruz'un başladığı ve Milli Mücadele'nin yönünün değiştiği şehir olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde müstesna bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Valilik açıklamasında, bu eşsiz mirasa sahip çıkmanın ve Büyük Taarruz ruhunu gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekilerek, tüm vatandaşlar 25-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinliklerine, Kocatepe'ye ve Zafer Yürüyüşü'ne davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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