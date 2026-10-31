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Vali Yılmaz, Yüksekova şehidi için bir taziye mesajı yayımladı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 7’nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova/Hakkâri bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova/Hakkari bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan görevli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için bir taziye mesajı yayımladı.

"Kahraman Şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun"

Vali Yılmaz, yayımladığı mesajda, "7'nci Hd. Tug.K.lığı Yüksekova/Hakkari bölgesinde görevli P.Söz.Er Yusuf Sait Ünlü hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanmış, helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman Şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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