Eskişehir'de Şehit ve Gazi Yakınlarına İftar

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, "Büyük Aile Sofraları" iftar yemeği programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de düzenlenen "Büyük Aile Sofraları" iftar yemeği programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı ve dualar edildi. Vali Yılmaz, Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatanın huzur ve güvenliğinin şehitlerin ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Şehit ve gazilere duyulan minnetin asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Yılmaz, bu fedakarlıkların unutulmamasının ve gelecek nesillere aktarılmasının en önemli görev olduğunu belirtti. Valilik olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Birlik, beraberlik ve vatan sevgisi vurgusu yapan Vali Yılmaz, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek; şehitlere rahmet, gazilere ise sağlık ve huzur diledi. - ESKİŞEHİR

