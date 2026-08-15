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Eskişehir Valisi'nden Hacı Bektaş-ı Veli Anma Mesajı

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Hacı Bektaş-ı Veli’yi Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Eskişehir’imiz bu köklü irfan geleneğinin mirasçısı olmanın bilinciyle, Hacı Bektaş-ı Veli’nin bizlere emanet ettiği hoşgörü, paylaşma ve insan sevgisi ilkelerini yaşatmaya devam edecektir" dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Eskişehir'imiz bu köklü irfan geleneğinin mirasçısı olmanın bilinciyle, Hacı Bektaş-ı Veli'nin bizlere emanet ettiği hoşgörü, paylaşma ve insan sevgisi ilkelerini yaşatmaya devam edecektir" dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Haftası, bu yıl 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Hafta kapsamında yurtta çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bir anma mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım düsturuyla Türk-İslam kültürünün insan sevgisine dayalı özünü asırlar öncesinden bugüne taşıdı. Yunus Emre'nin gönül dilinde, Ahilik'in alın teri ahlakında yaşayan bu miras, Anadolu'nun birlik ve dirlik damarını hala beslemektedir. Eskişehir'imiz de bu köklü irfan geleneğinin mirasçısı olmanın bilinciyle, Hacı Bektaş-ı Veli'nin bizlere emanet ettiği hoşgörü, paylaşma ve insan sevgisi ilkelerini yaşatmaya devam edecektir. Ruhu şad, makamı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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