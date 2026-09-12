Vali Yılmaz’dan şehit için taziye mesajı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın Iğdır'daki askeri araç kazasında dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan şehit oldu. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şehit için bir taziye mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı