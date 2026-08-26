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Eskişehir Valisi Yılmaz Esnafla Buluştu

Eskişehir Valisi Yılmaz Esnafla Buluştu
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İki Eylül ve Süleyman Çakır caddelerinde esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı'nın da eşlik ettiği ziyarette Yılmaz, esnafa hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, esnafı ziyaret ederek hem işletmeciler hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İki Eylül ve Süleyman Çakır caddelerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı'nın da eşlik ettiği Vali Yılmaz, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Yılmaz, şehrin ticari hayatına önemli katkılar sunan esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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