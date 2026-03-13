Vali Yılmaz'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kentin modern altyapısı ve yetkin personeliyle bölgenin sağlık üssü konumunda olduğunu vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı paylaştı. Mesajında sağlık ordusunun özverili çalışmasına dikkat çeken Vali Yılmaz, Eskişehir'in sağlık turizmi ve hizmet kapasitesi açısından ulaştığı noktaya değindi. İnsanı yaşatmayı her türlü çıkarın üzerinde tutan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gurur gününü kutlayan Yılmaz, şehrin bu alandaki başarısının asıl sahibinin sağlık personeli olduğunu ifade etti.

"Eskişehir, bölgenin en önemli sağlık üslerinden biri konumundadır"

Eskişehir'in sağlık altyapısındaki gücüne vurgu yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir'imiz modern altyapıya sahip Şehir Hastanemiz, köklü Eskişehir Osmangazi Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanemiz, ilçelerimizdeki sağlık hizmetlerimiz ve yetkin sağlık personeliyle bugün bölgenin en önemli sağlık üslerinden biri konumundadır. 'Sağlık Şehri' kimliğimizle, sadece Eskişehirlilere değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen misafirlerimize de en üst düzeyde şifa dağıtmanın kıvancını yaşıyoruz. Şehrimizin bu başarıya ulaşmasındaki asıl pay, mesleğini aşkla ve fedakarlıkla icra eden hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza aittir."

Vali Yılmaz, mesajının sonunda görevleri başında şehit düşen sağlık çalışanlarını rahmetle anarken, tüm personele teşekkürlerini sundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı