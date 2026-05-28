Vali Yılmaz'dan 84 yaşındaki Ayşe Ayti'ye bayram ziyareti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Tepebaşı ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ayşe Ayti'yi evinde ziyaret etti.

Ayşe Ayti'nin bayramını kutlayan Vali Yılmaz, kendisiyle bir süre sohbet ederek hal ve hatırını sordu. Büyüklerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti. Ayşe Ayti ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Yılmaz'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

