Vali Yiğitbaşı, şehit ailesini makamında ağırladı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Şehit Ömer Sayar'ın annesi Semiha Sayar ve kardeşi Şükriye Sayar'ı makamında ağırladı.

Ziyaret çerçevesinde Vali Yiğitbaşı, şehit ailesiyle yakından ilgilenerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Şehitlerin geride bıraktığı emanetlerin, milletin en kıymetli değerleri olduğunu belirten Yiğitbaşı, devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "Her türlü kötü niyetli girişime ve fitneye rağmen, şehit ailelerimizle ve gazilerimizle olan gönül bağımızı en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR