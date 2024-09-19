Afyonkarahisar'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, gaziliğin Türk milletinin tarihi boyunca şehitlik mertebesinden sonra gelen en şerefli unvanlardan birisi olduğunu söyledi.

19 Eylül Gaziler Günü Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen programlarla kutlandı. Kutlama töreni Vali Yiğitbaşı ve beraberindeki protokol üyelerinin Atatürk büstüne çelenk sunmaları ile başladı. Ardından protokol termal bir otelde gaziler için verilen davete katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası başlayan programda konuşan Vali Yiğitbaşı, gazilerinin toplumda yeri ve önemine dikkat çekerek, kendilerinin Türk milletinin her daim başının tacı olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen programı gaziler aileleri ile birlikte katılırken, aileler protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. - AFYONKARAHİSAR