Vali Yazıcı'dan muhtarlara 'İhtiyaç sahibi vatandaşları bize bildirin' talimatı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yazıcı'dan muhtarlara 'İhtiyaç sahibi vatandaşları bize bildirin' talimatı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Yazıcı'dan muhtarlara 'İhtiyaç sahibi vatandaşları bize bildirin' talimatı

Vali Ersin Yazıcı, Demre'de muhtarlara seslenerek, "Bize mutlak suretle fakruzaruret içerisinde olan vatandaşlarımızın bildirilmesini ve bunların takibinin bizzat muhtar arkadaşlarım tarafından yapılmasını istiyorum" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Demre'de muhtarlara seslenerek, "Bize mutlak suretle fakruzaruret içerisinde olan vatandaşlarımızın bildirilmesini ve bunların takibinin bizzat muhtar arkadaşlarım tarafından yapılmasını istiyorum" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın Demre ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemeler çerçevesinde bölge muhtarlarıyla da bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, Demre'nin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi. Demre'de 17 muhtarın katılımıyla Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen muhtarlar toplantısına, Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkan Vekili Gülsüm Cengiz, il/ilçe kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarların halk tarafından seçilerek onurlu bir görev ifa ettiklerini vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, "Halkımız size güvendiği için sizleri seçiyor. Bu yüzden kendinizle gurur duymalısınız, seçilerek bu göreve geliyorsunuz. Halkımız sizleri seçerken, sen benim mahallemi temsil edebilirsin, sen benim ihtiyaçlarımı gözetir, dertlerimle dertlenir ve çözüm bulmak için uğraşırsın diye düşünerek sizleri seçiyor. Lütfen onlara hak ettikleri değeri verin" dedi.

"Muhtarlar devletimizin gören gözü işiten kulağıdır"

Demre'de muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Sevgili muhtarlarım sizler mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağısınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet ve büyüklüğümüzün en önemli göstergeleri de fakruzaruret içerisinde bulunan tüm vatandaşlarına tarihte olduğu gibi bugün de devletin şefkat ve merhamet elini uzatmaktır. Hatta sadece kendi vatandaşımıza değil hangi ırktan, hangi dinden olduğuna bakmadan bizden aman dileyen herkese Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yardım elimizi uzatıyoruz. Bu şehrin valisi olarak sizden istediğim şu; mahallenizde zor durumda olan, devletin yardımına muhtaç olan kişileri lütfen Kaymakamlığa, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne veya Belediyeye mutlaka bildirmenizi istiyorum. Ahiret inancımız var, bu dünyada da öbür dünyada da vebali sizindir. Bize mutlak suretle fakruzaruret içerisinde olan vatandaşlarımızın bildirilmesini ve bunların takibinin bizzat muhtar arkadaşlarım tarafından yapılmasını istiyorum. Ayrıca yaşlılıktan dolayı belgeleri yenilenmesi gereken, maaş bağlanması gereken ama bu işlerden anlamayan tüm yaşlı ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızla da bizzat ilgilenmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

Devlette her işin kolaylıkla çözülemediği durumların olduğunu bu yüzden de işlerin uzayabileceğini dair muhtarlara uyarılarda bulunan Vali Ersin Yazıcı; "Muhtarlarım sakın unutmayın devletle küslük olmaz. Devletin hiçbir kurumuna küsemezsiniz. Kapıdan giremiyorsanız bacadan gireceksiniz. Yılmadan, usanmadan, darılmadan vatandaşın işlerine lütfen yardımcı olun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ersin Yazıcı Antalya Demre Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title