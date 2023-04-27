Vali Yavuz: 'Kocaeli'ye 40 bine yakın depremzedemiz geldi'

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "40 bine yakın depremzedemiz ilimize geldi. KYK yurtlarımızda gerekse kamu misafirhanelerinde ve Yuvam Evim Olsun projesi çerçevesinde, onların ihtiyaç ve sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf ettik" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına sebep olan depremler Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bölgede koordinatör vali olarak görevlendirilen ve çalışmalarının ardından kente dönen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, evlerini terk etmek zorunda kalan depremzedelerle bir araya geldi. Samiha Ayverdi KYK Kız Öğrenci Yurdunda depremzedeler ile yemek programında bir araya gelen Yavuz, talepleri dinledi, eksikliklerin giderilmesi hususunda talimatlar verdi. Vali Yavuz'a eşi Selda Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de eşlik etti.

"40 bine yakın depremzedemiz ilimize geldi"

40 bine yakın depremzedenin Kocaeli'ye geldiğini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Devletimizin bize vermiş olduğu görevi gönülden yerine getirmeye çalıştık. 55 gün bölgede kaldık ve orada yardım faaliyetlerini koordine ettik. Kocaeli'mizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Milletimizin yaralarını sarma gayretinde olduk. 40 bine yakın depremzedemiz ilimize geldi. Gördüğünüz gibi KYK yurtlarımızda gerekse kamu misafirhanelerinde ve yuvam evim olsun projesi çerçevesinde, yakınlarının yanında kalmak suretiyle onların ihtiyaç ve sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Şuanda sosyal yardımlaşma vakıflarından 30 milyon TL'lik depremzedelere yardım yaptık. Bunun dışında belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, STK'larımız bu yardımlarımıza önemli katkılarda bulundu. İnşallah konteyner kentlerin tamamen kurulması, yerleşmesi arkasından da kalıcı konutların teslimiyle beraber hayatın normalleşmesini sağlıyoruz" dedi.

"Bu şehrin valisi olmak gurur veriyor"

Afet bölgelerinde ticari hayatın canlanması için de çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Yavuz, "Ticari hayatın canlanması için bölgede iş yerlerinin yapımı devam ediyor. Büyük ölçüde de tamamlandı. Bizde Kocaeli olarak o bölgede 87 iş yeri yaparak teslim ettik. Bu iş yerlerimde deprem bölgelerinin bir çoğuna örnek oldu. Kocaeli'nin her bir ferdi depremde bir kez daha farkını ortaya koydu. Türkiye'de en büyük yardım kampanyasına imza atmış, kardeşlerinin yanında olmuş, yaralarını sarmış bir şehrin valisi olmak da ailemize gurur veriyor" diye konuştu. - KOCAELİ