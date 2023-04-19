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Vali Vekili Bülent Şimşek, Kültür ve Turizm Müdürü Kösedağ'ı ziyaret etti

Vali Vekili Bülent Şimşek, Kültür ve Turizm Müdürü Kösedağ'ı ziyaret etti

Yerel Haberler

Vali Vekili Bülent Şimşek, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ'ı makamında ziyaret etti.

Vali Vekili Bülent Şimşek, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ'ı makamında ziyaret etti.

Vali Vekili Bülent Şimşek, 47. Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek bir süre görüştü. Kösedağ'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek, İl Kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kösedağ, ziyaretten dolayı Şimşek'e teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turizm Haftası Bülent Şimşek Yerel Haberler

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