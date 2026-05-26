Haberler

Aydın Valisi'nden şehit ailelerine bayram ziyareti

Aydın Valisi'nden şehit ailelerine bayram ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Osman Varol ve eşi Funda Varol, Kurban Bayramı'nda Diyarbakır'da şehit olan Haşmet Aşkıntaş ve Şehit Özgür Kahraman'ın ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Varol, şehitlerin hatırasının her zaman yaşatılacağını vurguladı.

Aydın Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Vali Varol ve eşi Funda Varol, 1999 yılında Diyarbakır'da görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Haşmet Aşkıntaş'ın ailesi ile Şehit Özgür Kahraman'ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İlk olarak şehit Haşmet Aşkıntaş'ın ailesini ziyaret eden Vali Varol ve eşi, şehidin eşi Tülay Aşkıntaş ve aile fertleriyle bir araya geldi. Ziyarette aile bireyleriyle sohbet eden Vali Varol, şehidin hatırasının her zaman yaşatıldığını ifade ederek bayramlarını tebrik etti. Ardından Şehit Özgür Kahraman'ın ailesini ziyaret eden Vali Varol, şehidin anne ve babası Fadime ve Fevzi Kahraman ile görüştü. Bayramın huzur ve bereketini şehit evinde paylaşan Vali Varol, aile bireyleriyle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaretlerde şehitlerin aziz hatırasına vurgu yapan Vali Varol, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

Ateşkesi ihlal edip operasyona başladılar
Özel'in 'seçim' teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir

Tüm kapılar kapanıyor! Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu kanadından ret
Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda

Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar

Bu nasıl turizm cenneti? Tek bir lahmacuna servet istiyorlar
Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor

Yeni teknik direktörü almaya gittiler
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

Özel'in mitinginde görüntülenen seçim otobüsünün sahibi şaşırttı
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu