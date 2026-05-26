Aydın Valisi'nden şehit ailelerine bayram ziyareti

Aydın Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Vali Varol ve eşi Funda Varol, 1999 yılında Diyarbakır'da görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Haşmet Aşkıntaş'ın ailesi ile Şehit Özgür Kahraman'ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İlk olarak şehit Haşmet Aşkıntaş'ın ailesini ziyaret eden Vali Varol ve eşi, şehidin eşi Tülay Aşkıntaş ve aile fertleriyle bir araya geldi. Ziyarette aile bireyleriyle sohbet eden Vali Varol, şehidin hatırasının her zaman yaşatıldığını ifade ederek bayramlarını tebrik etti. Ardından Şehit Özgür Kahraman'ın ailesini ziyaret eden Vali Varol, şehidin anne ve babası Fadime ve Fevzi Kahraman ile görüştü. Bayramın huzur ve bereketini şehit evinde paylaşan Vali Varol, aile bireyleriyle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaretlerde şehitlerin aziz hatırasına vurgu yapan Vali Varol, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - AYDIN

