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Aydın Valisi Polis Meslek Yüksekokulu'nu Ziyaret Etti

Aydın Valisi Polis Meslek Yüksekokulu'nu Ziyaret Etti
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette okulun fiziki imkanları ve eğitim altyapısı incelenirken, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Vali Varol, polis okullarının önemine vurgu yaparak eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir'e iade-i ziyarette bulunarak okulun fiziki imkanları, eğitim altyapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir'e gerçekleştirdiği iade-i ziyaret kapsamında Aydın Polis Meslek Yüksekokulu'nu gezdi. Ziyaret sırasında okulun fiziki imkanları ile eğitim altyapısını inceleyen Vali Varol, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Okulun çeşitli birimlerini de gezen Vali Varol, geleceğin emniyet teşkilatı mensuplarını yetiştiren Polis Meslek Yüksekokullarının önemine dikkat çekerek, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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