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Nazilli'de Ege'nin En Büyük Camisi İçin İnceleme

Nazilli'de Ege'nin En Büyük Camisi İçin İnceleme
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli'de yapımı süren ve tamamlandığında Ege Bölgesi'nin en büyük camisi olacak Külliye Camisi ve Kur'an Kursu Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu. 20 bin metrekarelik alanda yükselen külliye, 2 binden fazla kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami ve 350 yatak kapasiteli Kur'an Kursu'nu içerecek. Çalışmaların bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli'de yapım çalışmaları devam eden Külliye Camisi ve Kur'an Kursu Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapımı devam eden Külliye Camisi ve Kur'an Kursu Külliyesi, tamamlandığında Ege Bölgesi'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyacak. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı süren külliye inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nazilli'de 2018 yılında temeli atılan ve hayırseverlerin destekleriyle yapımı sürdürülen külliye projesi, toplam 20 bin metrekarelik alan üzerinde yükseliyor. Vali Osman Varol, beraberindeki heyetle birlikte inşaat alanını inceleyip projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2 binden fazla kişi aynı anda ibadet edebilecek

Yaklaşık bin 250 metrekarelik kapalı alana sahip olacak camide aynı anda 2 binden fazla kişinin ibadet edebilmesi planlanıyor. Cami, tamamlandığında 59 metre yüksekliğindeki 4 minaresiyle de ilçenin simge yapılarından biri olacak. Külliye projesinde caminin yanı sıra 350 yatak kapasiteli Kur'an Kursu da bulunuyor. 1947 yılından bu yana kesintisiz Kur'an kursu hizmetinin verildiği Nazilli'de projenin, dini eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da önemli bir merkez olması bekleniyor.

Çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanarak külliyenin hizmete açılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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