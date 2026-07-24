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Vali Varol Taksici Esnafıyla Buluştu

Vali Varol Taksici Esnafıyla Buluştu
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, güne Merkez Taksi Durağı’nı ziyaret ederek başladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, güne Merkez Taksi Durağı'nı ziyaret ederek başladı. Taksici esnafıyla bir araya gelen Vali Varol, şoförlerin talep ve önerilerini dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, sabah saatlerinde Merkez Taksi Durağı'nı ziyaret ederek şehir içi ulaşım hizmeti veren taksici esnafıyla sohbet etti. Çay eşliğinde gerçekleşen buluşmada şoförlerin talep ve beklentilerini dinleyen Vali Varol, yürütülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Şehir içi ulaşımın önemli bir parçasını oluşturan taksici esnafının gece gündüz fedakarca görev yaptığını ifade eden Vali Varol, vatandaşlara kesintisiz hizmet sunan tüm şoförlere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren taksici esnafı ise Vali Varol'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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