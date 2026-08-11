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Aydın'da Ormancılık Çalışmaları Vali Varol Başkanlığında Değerlendirildi

Aydın'da Ormancılık Çalışmaları Vali Varol Başkanlığında Değerlendirildi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, İl Müdürü Engin Evcin tarafından Vali Dr. Osman Varol'a ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda, Aydın'daki ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Orman yangınlarına karşı yürütülen hazırlık ve mücadele faaliyetlerinin de ele alındığı toplantıda, yangınlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca ağaçlandırma, rehabilitasyon ve sürdürülebilir ormancılık uygulamaları kapsamında devam eden çalışmalar ile planlanan faaliyetler görüşüldü.

Toplantının ardından Vali Varol, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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