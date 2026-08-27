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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Edremit'teki Yeni Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Edremit'teki Yeni Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit'te yapımı süren yeni devlet hastanesi inşaatını ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Ustaoğlu, hastanenin tamamlanmasıyla bölgeye daha kapsamlı sağlık hizmeti sunulacağını ifade etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit'te yapımı hızla devam eden yeni devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Ustaoğlu, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesinde yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşaatını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, projenin mevcut durumu ve devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Bölgenin sağlık altyapısını güçlendirmesi hedeflenen hastane yatırımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ustaoğlu, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişini yerinde takip etti.

Ziyaret sırasında hastane inşaatının farklı bölümlerini gezen Vali Ustaoğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Edremit ve çevre ilçelerdeki vatandaşlara daha kapsamlı sağlık hizmeti sunulacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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